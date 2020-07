Koronawirus. Shell odnotował stratę 18 mld dolarów

To spora zmiana przy porównaniu wyników z analogicznym okresem rok wcześniej, kiedy to wyniki Shella były na plusie o 3 mld dolarów netto. Również w pierwszym kwartale 2020 roku koncern mógł się pochwalić zielonymi słupkami (2,7 mld dolarów netto zysku).

Tak słabe wyniki to efekt marcowo-kwietniowych zawirowań na rynku ropy, kiedy to ceny tego surowca pikowały. W drugiej połowie kwietnia kursy ropy spadły nawet poniżej zera .

"Guardian" informuje, że koncern był o włos od zanotowania najgorszych kwartalnych wyników finansowych w historii. Jednak Shell nadal jest zmuszony do obniżania wartości swoich aktywów naftowo-gazowych.

Anglo-holenderski koncern ogłosił, że w tym roku kadra kierownicza nie ma co liczyć na premie. Firma szuka również cięć w wydatkach. Tak, by w budżecie się znalazło dodatkowe 9 mld dolarów. W dalszej części roku zarząd przyjrzy się koncepcji dobrowolnych zwolnień części kadry.

Shell prognozuje, że światowe ceny ropy nie dorównają cenom z 2019 roku jeszcze przez następne trzy lata. Koncern przewiduje, że do końca 2020 roku za baryłkę trzeba będzie zapłacić 30 dolarów. Natomiast do końca 2021 roku - 40 dolarów, 2022 roku - 50 dolarów, a do końca 2023 - 60 dolarów. Dla porównania: średnia cena baryłki ropy w 2019 roku wyniosła 64,36 dolary.