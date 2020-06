Wojna cenowa między Rosją a Arabią Saudyjską. "To był błąd"

- Przez "zalanie rynku" osiągnęliśmy bardzo niski poziom cen. A później pandemia sprowadziła to do bardzo niebezpiecznego obszaru, gdy produkcja została zablokowana. W efekcie widzieliśmy ujemne ceny ropy w WTI - powiedział w rozmowie z CNBC katarski minister energii Saad al-Kaabi, który jest także prezesem Qatar Petroleum.

Do "zalania rynku" dochodzi, gdy gdy nadwyżka zapasów na sprzedaż powoduje niepożądany spadek ceny produktu, co skrajnie doprowadza do tego, że sprzedaż danego produktu jest niemożliwa po jakiejkolwiek cenie.

Światowa pandemia koronawirusa dewastowała rynki, spadek popytu był miażdżący. Wezwanie do ponownego uruchomienia "kranów" z ropą sprawiło, że na początku marca Arabia Saudyjska obniżyła ceny i zwiększyła produkcję. Stało się to w odpowiedzi na to, że Rosja odmówiła dalszego ograniczania produkcji ropy. Ograniczenie produkcji sprawia, że cena ropy rośnie, takie było założenie OPEC.

Ostatnie wydarzenia sprawiły, że kraje OPEC oraz te spoza kartelu, określane mianem OPEC+, ponownie usiadły do negocjacji. W kwietniu wypracowano porozumienie dotyczące największego w historii cięcia produkcji - 9,7 mln baryłek dziennie. Cięcia zostały przedłużone do lipca.

- Myślę, że obecne działania podjęte przez tę samą grupę opierają się na rozsądku. To powrót do tego, co już wcześniej zostało uzgodnione w celu zaspokojenia podaży i popytu - stwierdził al-Kaabi. Katar opuścił OPEC w styczniu 2019 r., po sześciu dekadach w organizacji.

- Mam nadzieję, że popyt zacznie powoli rosnąć, ponieważ na całym świecie ludzie wychodzą z kwarantanny. Znikają kolejne obostrzenia, a przede wszystkim wraca transport, linie lotnicze ponownie uruchamiają połączenia - dodał i podkreślił, że szybszy powrót do normalności zaburzyć może druga fala pandemii, ale świat będzie do niej też lepiej przygotowany.

