Rewizja KPO. Jest decyzja Stałego Komitetu Rady Ministrów

O przesłaniu projektu rewizji do Kancelarii Premiera Szyszko poinformował we wtorek. Jak wówczas tłumaczył, w projekcie zaproponowano m.in. zwiększenie budżetu Funduszu Wsparcia Energetyki o 1 mld zł do łącznej kwoty 70 mld zł. Środki te zostaną zainwestowane m.in. w sieci energetyczne i magazyny energii. Ponadto w projekcie rewizji zawarto rozliczenie przed czasem 10 mierników KPO. "To raporty, analizy i sprawozdania, które zrobiliśmy przed czasem. Dzięki temu część pieniędzy zainwestujemy w Polsce szybciej" - tłumaczył wiceszef MFiPR.