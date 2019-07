Rewolucja w stawkach VAT. Tańsze cytrusy, droższe owoce morza. Sprawdź inne zmiany

Spróbujmy jednak te procenty przenieść na realne ceny. Jak nowa matryca wpłynie na rachunki w sklepach? Zacznijmy od cytrusów. Cytryna ma wiele zastosowań. Latem to składnik pysznej lemoniady, zimą świetnie uzupełnia smak gorącej herbaty. Wszyscy jej miłośnicy, którzy do tej pory płacili np. 7,24 za kg, zapłacą po zmianie 7,04 i oszczędzą 20 groszy.

Zadowoleni powinni być też amatorzy orzechów. Za dużą paczkę nerkowców płacimy teraz 33 zł, po zmianie - 32 zł. Duże zamieszanie panowało do tej pory np. przy ciastkach i wyrobach ciastkarskich. Te z termin przydatności do spożycia nie przekraczającym 45 dni objęte były 8 proc. VAT. Jednak te zdatne do spożycia choćby o jeden dzień dłużej, np. pierniki, miały stawkę 23 proc. Teraz całe pieczywo, ciastka i wyroby ciastkarskie zostaną objęte jedną stawką 5 proc.

Porządek w ciastkach

Potanieją też zupy, buliony, musztarda i żywność dietetyczna. Do tej pory obowiązywała tu stawka 8 proc, którą zastąpi 5 proc. Tu weźmy pod lupę kluczowy dodatek udanej imprezy z grillem. Za markową musztardę sarepską płacimy teraz 4,35 zł. Po zmianach będzie to 4,21 zł - zyskamy 14 groszy. Tańsza musztarda np. z za 1,99 zł kosztować będzie po zmianach 1,75 zł.

To oznacza, że mocno potanieją e-booki, które do tej pory obciążone były 23-proc. stawką VAT. "Fox" Fredericka Forsytha w formie e-booka kosztuje teraz 32,29 zł. Według nowej matrycy oszczędzimy blisko 6 zł i przy kasie zostawimy 26,47 zł. Potanieją też gazety. Tutaj ustawodawca zdecydował o zejściu z 23 proc. stawki na rzecz 8 proc. VAT.

Dziecko twój skarb

Młodzi rodzice mogą liczyć nie tylko na świadczenie 500+, ale i na obniżkę stawek VAT na żywność dla niemowląt i małych dzieci. Zmianą zostaną objęte również smoczki, pieluszki i foteliki samochodowe. Do tej pory wszystko to zaliczano się do grupy produktów z 8 proc. VAT. Teraz będzie to 5 proc.