Bykowe w Polsce? Badanie nie pozostawia wątpliwości. Polacy zdecydowanie przeciwni

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozważa wprowadzenie podatku dla osób bezdzietnych, tzw. bykowego. Miałoby to na celu sprawić, że Polacy zaczną wreszcie rodzić dzieci. Dotychczasowe próby zwiększenia liczby urodzeń nie przyniosły rezultatów oczekiwanych przez rząd, stąd poszukuje on nowych rozwiązań.

Jednak zwolennicy nowego podatku nie chcieliby, aby uderzał on po kieszeni Polaków. Gdyby MSWiA zdecydowało się na wprowadzenie bykowego, to znaczna część popierających go badanych (37 proc.) preferowałaby obciążenie w wysokości zaledwie do 50 złotych miesięcznie. Trudno by było z tego sfinansować 500+.