Rezygnacja z węgla w Niemczech. "Państwo nie powinno płacić odszkodowań"

W lutym 2019 tego roku Niemcy ogłosiły plany odejścia od węgla. Ostateczna data osiągnięcia tego celu została wyznaczona na 2038 r., zaznaczając, że jeśli będą ku temu warunki, wszystkie elektrownie węglowe mogą zostać zamknięte 3 lata wcześniej. Niemcy posiadają największą pod względem zainstalowanej mocy flotę węglową w UE, na terenie republiki działa aż 70 takich jednostek. Jednak organizacje ekologiczne twierdzą, że mogą sobie one pozwolić na znacznie wcześniejszą datę odejścia od najbrudniejszego surowca.

Jak zaznaczono w komentarzu ClientEarth, wraz z planem odejścia od węgla, niemiecki rząd zaczął ustalać zakres rekompensat za zamykane moce dla koncernów energetycznych. Niemiecki gigant energetyczny RWE poprosił o "co najmniej" 1,2 mld euro za każdy stracony gigawat energii. Jeśli suma tej wysokości zostanie mu przyznana, będzie to oznaczało, że z niemieckiego budżetu wypłynie do firm energetycznych kilkadziesiąt miliardów euro.