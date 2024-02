Rolnicy ruszyli na Olsztyn. Protest, jakiego nie było od lat

Nie dla obsza... 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

TO NE ROLNICY BLOKUJĄ DROGI PUBLICZNE, UNIEMOŻLIWIAJĄC NAM ZŁOŚLIWIE Z ICH KORZYSTANIA, TO WŁAŚCICIELE DUŻYCH FIRM ROLNYCH, ŻYJĄCY Z UNIJNYCH DOTACJI, DOPŁAT, NIEMALŻE JUŻ DO WSZYSTKUEGO. PRAWDZIWYCH ROLNIKÓW NIE STAĆ NA CIĄGNIK ZA PONAD 500TYSIECY ZŁOTYCH I WIĘCEJ, NIE STAĆ BY DNIAMI URZĄDZAĆ BLOKADY, TRACĄ PRZY TYM PALIWO. PRAWDZIWI ROLNICY, DO KTÓRYCH MAM OGROMNY SZACUNEK, TO CI, KTÓRZY CAŁYMI DNIAMI CIĘŻKO PRACUJĄ, WSTAJĄC WCZEŚNIE RANO, KOŃCZĄC PRACĘ WIECZOREM.