Rosja uruchamia pociągi na anektowany Krym. Ruszyła sprzedaż blietów

Pod koniec grudnia zaczną kursować pociągi z Rosji na anektowany przez to państwo Półwysep Krymski, należący do Ukrainy. Rosyjska firma Grand Serwis Express poinformowała w piątek o rozpoczęciu sprzedaży biletów na kolejowe połączenia pasażerskie na Krym przez most nad Cieśniną Kerczeńską.

Most przez Cieśninę Kerczeńską dla ruchu samochodowego działa od maja 2018 r., później puszczono tamtędy przewozy towarów. Spółka Strojgazmontaż, należąca do związanego z Kremlem biznesmena Arkadija Rotenberga, zapowiada otwarcie części kolejowej na grudzień. Przedstawiciele kolei rosyjskich na anektowanym półwyspie zapowiadają, że docelowo pociągi na Krym będą jeździć z 11 miast Federacji Rosyjskiej.

Co ciekawe, most przez Cieśninę Kerczeńską pierwotnie Rosja i Ukraina miały zbudować wspólnie. Jednak porozumienie zerwano w grudniu 2013 r., podczas wizyty ówczesnego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza w Moskwie. Do wizyty doszło tuż po odstąpieniu przez ówczesny rząd w Kijowie od podpisania umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską, co w konsekwencji - w lutym 2014 roku - doprowadziło do odsunięcia Janukowycza od władzy i jego ucieczkę do Rosji.