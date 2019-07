Rosja z Czechami na kolizyjnym kursie. Moskwa odwołuje nawet loty

Aeroflot i dwie inne rosyjskie linie lotnicze, Pobeda oraz Ural Airlines odwołały kilka lotów do i z Czech. Stało się to zaraz po decyzji czeskiego ministerstwa transportu. Resort stwierdził, że te działania są odpowiedzią na rosyjskie ograniczanie praw krajowego przewoźnika Czech Airlines, który realizuje połączenia również z polskich lotnisk .

Chodzi tu- jak donosi Reuters - o cofniecie zezwoleń na trasach nad Syberią, kiedy to czeskie samoloty przewożą pasażerów z Pragi do Seulu.

W stosownym komunikacie Czesi deklarują, że po rosyjskiej decyzji o przyznaniu tymczasowego dostępu do tras tranzytowych do 7 lipca, zezwoliłoby na to również rosyjskim przewoźnikom latającym do Republiki Czeskiej.