PLL LOT będą bezpośrednio oferować loty z Tallina

LOT podkreśla, że od 2016 r. stale i dynamicznie rozwija swoją ofertę połączeń z Tallinna. Oprócz objęcia swoimi numerami rejsów połączeń Nordiki, przewoźnik blisko trzykrotnie zwiększył liczbę rejsów ze stolicy Estonii do Warszawy (z 10 do 28 razy tygodniowo), zapewniając połączenia transferowe przez swój warszawski hub do ponad 100 destynacji w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Liczba pasażerów z i do Estonii na rejsach bezpośrednich z Warszawy wzrosła w tym czasie z około 30 tys. pasażerów w 2015 r. do blisko 120 tys. przewidywanych w 2019 r.