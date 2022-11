Rosja zaciągnęła rekordową pożyczkę. Tak Putin finansuje najazd na Ukrainę

W sobotę brytyjskie MON poinformowało, że Rosja wyemitowała rekordowy dług w środę 16 listopada. "Jest to ważne dla Rosji, bo emisja długu stanowi kluczowy mechanizm podtrzymywania wydatków na obronę, które znacznie wzrosły od czasu inwazji na Ukrainę " - czytamy w komunikacie.

Wydatki na zbrojenie w górę

"Wielkość tej aukcji z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazuje na to, że rosyjskie ministerstwo finansów postrzega obecne warunki jako względnie korzystne, ale przewiduje coraz bardziej niepewne środowisko fiskalne w przyszłym roku" - komentuje resort obrony.

I przypomina, że deklarowane obecnie przez Rosję wydatki na "obronę narodową" na 2023 rok planowane są na około pięć bilionów rubli, czyli równowartość 84 mld dolarów. To kwota o ponad 40 proc. od tej, którą Rosjanie wpisali do wstępnego projektu budżetu na 2023 rok, ogłoszonego w 2021 roku.

Co się dzieje z rosyjską gospodarką

Jak mówiła w rozmowie z money.pl Iwona Wiśniewska z Ośrodka Studiów Wschodnich, Kreml wciąż ma pieniądze na wojnę i jest gotów zwiększać wydatki budżetowe na ten cel kosztem społeczeństwa i gospodarki . Serhij Druchyn, ekspert z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, dodaje z kolei, że w Rosji jeszcze nie było pełnej mobilizacji gospodarki do wojny.

Po zmasowanych atakach rakietowych na Ukrainę, których Rosja dopuściła się w tym tygodniu, Pentagon ocenia, że rosyjskie siły zbrojne mogą mieć większe rezerwy pocisków rakietowych, niż wcześniej sądzono . Moskwa prawdopodobnie kupuje rakiety od Korei Północnej i Iranu — informował w piątek "New York Times".

Jest także inne wytłumaczenie dużych rezerw rosyjskich rakiet. Zdaniem ekspertów może być to krajowa produkcja. Firma Janes, specjalizująca się w wywiadzie obronnym, uważa, że Rosja zgromadziła duże zapasy chipów i innych elementów technologicznych, które są konieczne do produkcji pocisków rakietowych , a teraz jej gospodarka skoncentrowana jest na wytwarzaniu broni.

Do podobnych wniosków doszedł także Mark F. Cancian, były ekspert amerykańskiej piechoty morskiej i Białego Domu do spraw broni, obecnie analityk Centrum Studiów Międzynarodowych i Strategicznych. Uważa on, że nie jest wykluczone, że Moskwa stworzyła specjalne rezerwy na wypadek wojny z NATO.