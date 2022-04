Rosnące ceny paliwa a sprzedaż samochodów elektrycznych

Co wpływa na rosnącą popularność elektryków?

Rosnący popyt na samochody elektryczne widać głównie na rynkach: chińskim, europejskim i amerykańskim, szczególnie teraz. Co na to wpływa?

Rosnące ceny paliwa

Rosnące ceny paliwa spędzają sen z powiek większości kierowcom. Podwyżki spowodowane są sytuacją geopolityczną, rosnącą inflacją, tak więc trudno przewidzieć, jakie będą ich dalsze następstwa. Niespodziewane podwyższenia kosztów energii elektrycznej zdarzają się rzadko, a na pewno o wiele rzadziej niż podwyżki cen paliw. Koszty naładowania baterii samochodu elektrycznego są również dużo niższe, szczególnie w domu.

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego? Ceny na stacjach ładujących są różne, jednak zawsze kierowca wyjdzie na tym lepiej, niż tankując na stacji paliw. Średnio możemy mówić o 4-krotnie mniejszym koszcie za przejechanie 100 km.

Ekologia

Spaliny z rur wydechowych to jedna z głównych przyczyn zmian klimatu. Zastąpienie samochodu spalinowego elektrycznym to więc pozytywna zmiana dla środowiska oraz dla wszystkich dookoła. Elektryk nie wydziela brudu i pyłów, które osadzają się m.in. na samochodzie. Nie przyczynia się również do systematycznego pogarszania jakości powietrza.

Niższe koszty eksploatacji

Auta zeroemisyjne mają znacznie mniej skomplikowaną budowę od spalinowych. Wynikają z tego mniejsze koszty cyklicznej eksploatacji. Ryzyko zepsucia także jest mniejsze, a co za tym idzie - rzadkie kosztowne wizyty u mechanika. Właściciele samochodów elektrycznych mogą zaoszczędzić m.in. na wymianie klocków, tarcz hamulcowych. Niskie koszty utrzymania elektryka potrafią wynagrodzić wysoką cenę jego kupna. Podczas corocznego przeglądu samochodu spalinowego ma miejsce wymiana oleju czy kompletu filtrów. W przypadku elektryka wystarczy wymienić filtr kabinowy.

Program "Mój elektryk"

Mój elektryk to program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który daje kierowcom możliwość dofinansowania samochodu zeroemisyjnego wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Wnioski mogą składać osoby fizyczne, przedsiębiorcy i instytucje publiczne.

Kwota dotacji dla pierwszej grupy beneficjentów wynosi 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych ­– 27 000 zł. Dla osobowych "elektryków" firmowych przewidziano dotację w wysokości 18 750 zł lub nawet 27 000 zł. W przypadku samochodów dostawczych dotacja jest jeszcze wyższa - do 70 tys. zł.

Jakie są zalety posiadania elektryka?

Coraz więcej osób przekonuje się do samochodów elektrycznych, mając na uwadze ich zalety. Dla jednych liczy się głównie ekologia, pozytywny wpływ na środowisko. Niższe koszty utrzymania i eksploatacji. Tanie ładowanie samochodu elektrycznego. Mniejsza awaryjność. Dla innych dużą zaletą jest nowoczesny design. Wygoda i dynamika jazdy. Samochody elektryczne są o wiele lepsze w prowadzeniu. Odpowiada za to zupełnie inna, prostsza budowa niż w przypadku aut spalinowych.

Inną zaletą jest cicha jazda. Brak dźwięku silnika spalinowego stopniowo wchodzącego na wyższe obroty dla jednych może być minusem, jednak u większości zwiększa to komfort podróży. Zdaniem ekspertów elektryki są bezpieczniejsze na drodze. Przez brak zbiorników z paliwem ryzyko wybuchu podczas wypadku jest mniejsze.

Nie można również zapomnieć o przywilejach, jakie dają kierowcom naklejki lub zielone tablice rejestracyjne zadedykowane autom bezemisyjnym. Dają one możliwość korzystania z buspasów na równi z taksówkami oraz autobusami. Właściciel samochodu może bezpłatnie parkować w strefach płatnego parkowania. Może także bezproblemowo wjechać do stref czystego transportu.

Główne problemy dotyczące samochodów elektrycznych

Jak widać, w porównaniu z samochodami spalinowymi elektryki wypadają wyjątkowo korzystnie. Nie sprawia to jednak, że nie są pozbawione wad. Głównym problemem, który większość zniechęca kierowców już na starcie, jest wysoka cena aut na prąd. Najtańsze to ok. 200 tys. zł, ale ceny szybują nawet do 700 tys. zł.

Fakt ten sprawia, że mało osób może sobie pozwolić na tego typu wydatek. Porównując jednak koszty energii czy eksploatacji może się okazać, że elektryk wypadnie korzystniej. Naprawy i autoryzacja aut na prąd to również koszta. Wymiana baterii - akumulatora trakcyjnego, najdroższej części maszyny, której starzenie powoduje utratę zasięgu, to koszt ok. 25 tys. zł.

Inną wadą jest potrzeba stosunkowo częstego ładowania. Długość trasy, jaką można przejechać na jednorazowym ładowaniu, zależy od wybranego modelu. W trakcie długich wypraw, dłuższych niż 200 km, trzeba jednak zaplanować przystanki i przerwy. Ile trwa ładowanie samochodu elektrycznego? Na stacji szybkiego ładowania oczekiwanie na naładowanie może zabrać godzinę lub więcej. W innych warunkach uzupełnianie energii może się jednak wydłużyć do kilku godzin.

Z pomocą domowego gniazdka może to trwać nawet 20-30 godzin. Co więcej, szybka jazda, włączona klimatyzacja, nawigacja itp. przyspieszają zużycie energii elektrycznej, sprawiając, że zasięg auta spada i zwiększając potrzebę ładowania.

Rok 2021 był dobry dla samochodów elektrycznych. Na polskich drogach widać coraz więcej modeli z zielonymi tablicami. Wszystko wskazuje na to, że przyszłe lata mogą jeszcze bardziej przyczynić się do wzrostu zainteresowania elektrykami. W podjęciu decyzji mogą pomóc m.in. ceny paliwa na stacjach.

