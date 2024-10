Rosyjska gospodarka hamuje. Nie pomogły biliony rubli

MFW prognozuje, że w 2025 roku rosyjski PKB wzrośnie jedynie o 1,3 proc., a do 2029 roku spadnie do 1,2 proc. Zjawisko to wynika ze spadku konsumpcji prywatnej, braku inwestycji oraz rosnącego deficytu rąk do pracy. Kreml przyznaje, że na rynku pracy brakuje około 2,5 miliona pracowników, jednak niezależni ekonomiści szacują, że rzeczywista luka to nawet 5 milionów, spowodowana mobilizacją oraz masowymi ucieczkami mężczyzn za granicę - podaje "Rz".