Rozbiórka lotniska w Radomiu dobiega końca. Teraz czas na budowę

Władze zdecydowały o rozbiórce zbudowanego w 2014 roku terminala i budowie nowego, większego. Tak, by port w Radomiu zaczął realnie funkcjonować i docelowo przejąć ruch z Okęcia oraz Centralnego Portu Komunikacyjnego .

Do tej pory bowiem linie lotnicze omijały go szerokim łukiem.

Większość przewoźników (w konsultacjach udziął wzięły: Sprint Air, Wizz Air, Ryanair , Ryanair Sun, PLL LOT, Jet Story oraz Enter Air) skrytykowała pomysł przeniesienie części ruchu do Radomia i zaznaczyła, że "potencjalne objęcie podziałem ruchu lotniczego Lotniska w Radomiu stanowi zagrożenie dla ich działalności". Tylko jeden z przewoźników jednoznacznie poparł pomysł podziału ruchu.

To jednak nie zraziło władz. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", właśnie dobiega końca rozbiórka terminala, a niedługo ma rozpocząć się budowa nowego. W sieci nadal jest to powód do żartów i niewybrednych komentarzy.