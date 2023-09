Rozłam w przyfrontowej piątce. Rumunia rozważa wycofanie się, lecz jej rolnicy murem za Polską

Rozłam w przyfrontowej piątce

Trudno już właściwie mówić o "piątce" . Parlament Bułgarii w czwartek oficjalnie zgodził się na zniesienie zakazu importu ukraińskich zbóż. To oznacza, że Sofia ostatecznie nie stanie w jednym szeregu z Warszawą. Jak pisaliśmy w money.pl, wśród bułgarskich rolników zawrzało, a decyzję Parlamentu uznali za zdradę narodową . Zapowiedzieli też ogólnokrajowy protest.

- Nie czuję żadnego rozczarowania. Ważne, żebyśmy współpracowali w kwestii embarga, ale nie nie mam żalu do żadnego z krajów, bo każdy podejmuje decyzje sam. Nie wymagamy jedności. Wiem, że każdy kraj, którego dotknął kryzys zbożowy, ma w tej chwili dylemat dotyczący tego, co zrobić po 15 września - powiedział money.pl w środę szef resortu rolnictwa Robert Telus , komentując doniesienia decyzji Bułgarów.

Co dalszego poparcia dla utrzymania embarga jednoznacznie wypowiedziały się Węgry. Minister rolnictwa István Nagy zapowiedział, że jego kraj przedłuży zakaz importu, nawet jeśli nie zrobi tego Komisja Europejska.

W nieformalnej koalicji pozostaje również Słowacja . Minister rolnictwa Jozef Bíreš podczas wspólnego spotkania z węgierskim odpowiednikiem zgodzili się, że zakaz importu zboża z Ukrainy powinien zostać przedłużony do końca roku.

Wciąż jeszcze pod znakiem zapytania pozostaje stanowisko Bukaresztu. Według nieoficjalnych doniesień oprócz Bułgarii zniesienie ograniczeń rozważa także Rumunia. Money.pl zadał pytania o stanowisko rumuńskich władz w tej sprawie zarówno tamtejszej kancelarii premiera, jak i resortowi rolnictwa. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Rumińscy rolnicy murem za Polską

Na nasze pytania odpowiedział za to rumuński Krajowy Związek Spółdzielni Sektora Rolniczego, jedna z największych organizacji zrzeszająca rolników bułgarskich.

Bercu przypomniał również, że w jego kraju powstał Sojusz na rzecz Rolnictwa i Współpracy zrzeszający największe związki rolnicze (Pro Agro, LAPAR, Forța Fermierilor i UNCSV), który we wtorek zwrócił się z oficjalnym listem otwartym do szefowej Komisji Europejskiej, ale też unijnych komisarzy (w tym również przedstawiciela Polski Janusza Wojciechowskiego) oraz przedstawicieli władz rumuńskich, w którym domaga się przedłużenia embarga na zboże z Ukrainy, w przeciwnym razie grożąc oddolną blokadą i protestami.

W udostępnionym money.pl dokumencie rolnicy przypominają, że "Rumunia poświęciła się i ułatwiła transport produktów rolnych pochodzenia ukraińskiego" i poniosła duże koszty, których unijne dopłaty (w wysokości około 40 milionów euro) w żaden sposób nie pokrywają. Według Sojuszu na rzecz Rolnictwa i Współpracy stanowią one zaledwie 1-2 proc. strat poniesionych przez rolników i państwo rumuńskie.

"Rumunia ułatwiła import i tranzyt na poziomie UE 65 proc. produktów rolnych pochodzenia ukraińskiego, co w połączeniu ze skutkami pośrednimi, czyli znacznym wzrostem cen środków produkcji, doprowadziło do tego, że obecnie ok. 45 proc. naszych rolników nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań za nawozy i rat" - czytamy.