Rozpoczyna się wycinka drzew pod przekop Mierzei Wiślanej. Teren prac zabezpiecza policja

Do wyrębu przeznaczony jest pas o szerokości 800 metrów i długości 1,5 km. Teren prac jest ogrodzony siatką. Dodatkowo pilnuje go kilkunastu strażników leśnych i policjantów.

Przekop powstaje w miejscowości Nowy Świat. Liczyć ma ok. 1,3 tys. m długości i 5 m głębokości. Dzięki niemu możliwe ma być wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez sam kanał będą mogły z kolei przepływać statki o długości 100 m i szerokości 20 m.