RPP się myli? Drożyzna szybko nie odpuści. Ekonomiści nie pozostawiają złudzeń

Eksperci ING wskazują na wciąż wysoką inflację bazową, co oznacza trwałe podwyżki cen. Warto dodać, że wskaźnik inflacji bazowej pozwala zidentyfikować, co jest skutkiem przejściowym, a co trwałą zmianą presji cenowej. Jest to możliwe dzięki wyłączeniu najbardziej zmiennych cen żywności i energii. Także bez nich widać, że drożyzna nie odpuszcza.