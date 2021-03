Ryanair przyspiesza. Będzie więcej lotów z Polski

nanader 12 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ostatnio w Ryanairze nabrali złych praktyk. Więcej osób zarezerwowanych niż miejsc, a do tego sprzedają bilety w cenie premium na popularne daty, po czym lot anulują i nie dają zwrotów gdy czas przelotów jest przełożony na tańsze dni. Trudno planować wyjazd z tak nieprzewidywalną firmą. Piszę z osobistego doświadczenia, żeby ustrzec przez zakupami w ciemno - Ryanair dzisiaj to nie ta sama firma co 12 miesięcy demu