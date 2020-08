Rynek pracy powoli podnosi się. Droga do normalności jeszcze długa i wyboista

W końcu z rynku pracy napłynęły pozytywne wiadomości . Choć zatrudnienie w lipcu spadło (porównując rok do roku), jest lepiej niż prognozowali ekonomiści. Zamiast zjazdu o 3,1 proc., spadek był na poziomie 2,3 proc. Taki wynik oznacza, że od czerwca w firmach powyżej 9 osób przybyło ponad 66 tys. etatów.

"Główną rolę odgrywały powroty do pełnego wymiaru etatu oraz powroty z zasiłków opiekuńczych i bezpłatnych urlopów" - wskazują ekonomiści mBanku i sugerują, że to oznaki powolnego powrotu do normalności.