Rząd chce uderzyć w duże sieci handlowe. Premier zdradził plan

- Będziemy nie tylko starali się jak najlepiej wyegzekwować przepis, a może nawet go wzmocnić, że jeżeli sieci dyskontowe lub supermarkety prezentują na swoich półkach artykuły rolne, lub inne artykuły, to mogą prezentować tylko 20 proc. tych artykułów pod swoją własną marką. Cała reszta musi być pod marką własną producenta - powiedział premier po spotkaniu z przedsiębiorcami w Kosowie Lackim (woj. mazowieckie).

Premier: kluczowa jest marka polska

- Naszą strategią, której kolejną część pokazaliśmy w zeszłym tygodniu i na naszym kongresie w Końskich, jest skrócenie drogi od pola do stołu - wskazał. Dodał, że polscy przedsiębiorcy, producenci i przetwórcy rolni są tej strategii czołowym ogniwem.

- Nie chcemy, by aktywność w Polsce przejawiały tylko wielkie międzynarodowe koncerny, które wykupiły tu przetwórstwo bardzo często jeszcze w latach 90. czy dwutysięcznych - zaznaczył premier.

Takie rozwiązanie będzie uderzeniem w największe sieci handlowe, które funkcjonują w Polsce, chodzi m.in. o Biedronkę czy Lidla. To właśnie te sieci handlowe sprzedają wiele artykułów, nawet wyprodukowanych w Polsce, pod swoją własną marką.

PiS obiecuje "Lokalną półkę"

- Średnia odległość przewożonego produktu to jest ok. 170 km w Unii Europejskiej. My tę drogę skracamy - dodał minister.