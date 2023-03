Rząd pozwoli Polakom inwestować w mieszkania, ale chce wprowadzić nową regułę

Ograniczenie zakupu mieszkań. Rząd zmienia zdanie

Jak mówił Waldemar Buda, chce, żeby mieszkania trafiały do osób, które "szukają pierwszego, zamiany na większe mieszkanie, to jest klient docelowy".

- Dzisiaj mamy problem z kupującymi, jeżeli tacy ludzie nie pojawią się na rynku, nie będą kupować, to za chwilę deweloperzy przestaną budować - powiedział minister. Dodał, że wówczas może dojść do sytuacji, w której "będziemy mieć ogromny dołek w budowaniu mieszkań".

- Jeżeli zabronimy też takim (osobom - PAP) kupować, to kupią w Hiszpanii, we Włoszech, w Szwajcarii. Też tego byśmy nie chcieli, żeby kapitał wypływał z Polski - powiedział Waldemar Buda. Według niego, z jednego wybudowanego mieszkania, później wyremontowanego, "wraca do państwa nawet 30 proc.".