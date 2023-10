Rządowa zachęta na wybory. Minister obiecuje ćwierć miliona dla gmin na Koła Gospodyń Wiejskich i orkiestry

– Ogłaszamy kolejny program frekwencyjny, program, który zachęci do tego, aby Polacy wzięli udział w wyborach w większej ilości. Dla każdej gminy, która przekroczy frekwencję 60 proc., a ma do 20 tys. mieszkańców – 250 tys. zł na Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły ludowe i orkiestry dęte – ogłosił Robert Telus.

Wybory parlamentarne 2023. Dodatkowe pieniądze dla gmin

Na konferencji prasowej obecny był również minister sportu i turystyki . Kamil Bortniczuk przekazał, że każda gmina wielkości do 20 tys. mieszkańców otrzyma 250 tys. zł dodatkowych funduszy na funkcjonowanie klubu sportowego lub też klubów, jeżeli w gminie jest ich więcej.

Wcześniej rządzący ogłosili program "Bitwa o Remizy". On także miał zachęcić Polaków do udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych. W nim z kolei gminy do 20 tys. mieszkańców, w których frekwencja będzie najwyższa w powiecie, otrzymają 1 mln zł na remont lub budowę remizy