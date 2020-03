Rządowe limuzyny. Rocznie na ich utrzymanie płyną miliony złotych z budżetu

Ok. 2,75 mln zł kosztuje utrzymanie ponad 140 pojazdów dziewięciu ministerstw - podaje "Fakt". Średnio utrzymanie jednego pojazdu kosztuje ok. 300 tys. złotych.

Najwięcej z tego tytułu pobiera resort rolnictwa, bo aż ok. 857 tys. zł. Ministerstwo to może też pochwalić się największą flotą, ponieważ posiada 29 limuzyn.

O cztery samochody mniej ma ministerstwo finansów . Na ich utrzymanie z budżetu płynie rocznie ok. 769 tys. zł.

Podium pod względem wielkości floty zamyka ministerstwo funduszy, które posiada 24 limuzyny. Co ciekawe, ich utrzymanie kosztuje jednak znacznie mniej, bo ok. 109 tys. zł. Na utrzymanie swoich pojazdów więcej wydaje np. ministerstwo nauki, którego 6 aut kosztuje ok. 254 tys. zł.