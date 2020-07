Sąd ustali, czy Poczta miała prawo pozyskać nasze dane przed wyborami korespondencyjnymi. Fundacja Panoptykon złożyła pozew

Zajmująca się ochroną danych osobowych Fundacja Panoptykon jest zdania, że Poczta Polska nie miała prawa przetwarzać danych osobowych Polaków uprawnionych do głosowania. Mimo tego pozyskała je przygotowując się do majowych wyborów korespondencyjnych. Ostatecznie wybory w tym terminie się nie odbyły, ale prawnicy i tak są zdania, że doszło do złamania przepisów.