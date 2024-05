Sadownicy skrzywdzeni przez przymrozki. Minister: będzie wsparcie

Minister rolnictwa Czesław Siekierski w niedzielę spotkał się w Skotnikach i Samborcu (województwo świętokrzyskie) z przedstawicielami grup producenckich i sadownikami, których uprawy zostały zniszczone przez kwietniowe przymrozki. Na terenie powiatów sandomierskiego i opatowskiego straty m.in. w sadach jabłoniowych mogą wynieść od 80 do 100 proc. – wynika ze wstępnych szacunków wynika.

Przymrozki. Trwa szacowanie rozmiaru szkód sadowników

Minister podkreślił, że jego resort jest w stałym kontakcie z instytutami rolnictwa i sadownictwa, żeby mieć pełne rozeznanie co do skali szkód i ich rozłożenia. Przyznał, że do określania konkretnych form wsparcia potrzebna jest pełna ewidencja start i zakończenie pracy przez gminne komisje oceniające szkody.