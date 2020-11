Saksonia zamknęła szlaban dla turystyki zakupowej, w Meklemburgii protestuje polski przedsiębiorca

W obliczu wzrostu liczby przypadków koronawirusa władze graniczącej z Polską Saksonii zaostrzyły zasady dotyczące obowiązkowej kwarantanny po pobycie w Polsce, uznanej w całości za obszar ryzyka epidemiologicznego i wprowadziły ograniczenia w małym ruchu granicznym. Nowe zasady obowiązują od wtorku (17.11.2020). Zgodnie z nimi zwolnione z obowiązku kwarantanny po powrocie są osoby, które w Polsce lub Czechach przebywały nie dłużej niż 12 godzin oraz ci, którzy przyjeżdżają do Saksonii z kraju sąsiedniego na maksymalnie 12 godzin. Drugim warunkiem jest ważny powód podróży np. praca, nauka czy zabieg medyczny.

Oznacza to, że nawet krótki wyjazd na drugą stronę granicy na zakupy, po benzynę, na koncert czy mecz już wiąże się z obowiązkiem kwarantanny.

Bez zmian dla pracowników transgranicznych

Granicząca z Polską Brandenburgia na razie nie wprowadza podobnych restrykcji w małym ruchu granicznym. Kwarantanna nie obowiązuje, jeżeli pobyt po drugiej stronie granicy nie jest dłuższy niż 24 godziny, zaś w przypadku pracowników transgranicznych czy osób odwiedzających najbliższą rodzinę są to nawet 72 godziny. Także Berlin wprowadził podobne ułatwienia.

Kosztowne zasady w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Tymczasem koszt testu nie jest mały. W Polsce to około 500 złotych, w Niemczech nawet 150 euro. Polacy pracujący czy uczący się po drugiej stronie granicy w Niemczech nie są w stanie na dłuższą metę płacić za testy raz w tygodniu z prywatnych środków. Zazwyczaj koszty ponoszą pracodawcy.

Albo płacić, albo zwolnić pracowników

Przeciwko takiemu rozwiązaniu zaprotestował polski przedsiębiorca Mariusz Starościk, mieszkaniec Neu Grambow, prowadzący firmę spedycyjną i warsztat po polskiej stronie granicy. Pokrywa on koszty testów na koronawirusa dla około 30 pracowników, którzy dojeżdżają do pracy z niemieckiego Loeknitz. W zeszłym tygodniu złożył skargę do niemieckiego sądu, argumentując, że wprowadzone obostrzenia naruszają swobody przemieszczania się, świadczenia usług i pracy.