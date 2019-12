Samorządowcy chcą pilnie rozmawiać ws. odpadów. Czują się pomijani przy tworzeniu prawa

- Odpowiadacie nam na nasze pismo zgłaszające potrzeby systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami, z którego to pisma dowiadujemy się, że cały problem jest w tym, że nieudolnie zarządzamy odpadami - mówił, cytowany przez PAP Andrzej Porawski, Dyrektor Biura Związku Miast Polskich, a zarazem Sekretarz KWRiST.

Wyższa płaca minimalna to jeszcze droższe śmieci? "Kpina, hipokryzja"

Jak dodawał, to jest cytat z pisma, które samorządowcy dostali w odpowiedzi na ich pismo do ministra Kurtyki. - My chcemy powstrzymać jakoś tę nieudolność i pokazać problemy, które nas bolą i naszym zdaniem nie wynikają z naszej nieudolności - przekonywał Porawski.