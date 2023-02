Sankcje wymusiły na Rosji zmiany. Kreml już tego nie ukrywa

Lista nieprzyjaznych Rosji państw

Tak spadała wartość polskiego eksportu do Rosji

Niemal o 40 proc. spadała wartość polskiego eksportu do Rosji w ciągu 11 miesięcy 2022 r ., jednocześnie wzrosła do państw takich jak: Turcja, Uzbekistan, Armenia, które są uważane za drogi omijania sankcji na Rosję - wskazali w czwartek analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"Rząd rosyjski stara się stworzyć nowe sieci dostaw, by zaspokoić potrzeby swojej gospodarki" - podkreślono. Analitycy zauważyli, że kilka krajów znacznie zwiększyło eksport do Rosji. "Największym dostawcą do Rosji są Chiny (wzrost eksportu o 13 proc., do 7,71 mld dol.). Duży wzrost dostaw nastąpił także m.in. z Turcji, która zwiększyła swój eksport o 130 proc. w okresie styczeń-listopad ub.r." - podkreślono.