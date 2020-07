Sejm. Posłowie nie muszą już zgłaszać dodatkowych zarobków

Jak podaje dziennik, informację o zmianach we wnioskach w sprawie wypłaty i o przyznanie uposażenia poselskiego posłowie dowiedzieli się z informacji, które znaleźli w skrzynkach.

„Z wniosków (...) usunięto zapisy dotyczące informowania przez posłów o prowadzonej aktywności pozaparlamentarnej i uzyskiwanych z tego tytułu dochodach ” - czytamy w piśmie skierowanym do posłów, cytowanym przez "Wyborczą".

Według nowych zapisów, jedyne, co dorabiający poseł będzie musiał zrobić, to poinformować o swoim zamiarze marszałka sejmu.

Zdaniem posłów opozycji, nowe zapisy mogą prowadzić do nadużyć.

Zasady pracy posłów i senatorów są dość specyficzne. Z jednej strony mamy parlamentarzystów niezawodowych. Ta grupa stanowi mniejszość i świadomie rezygnuje z uposażenia poselskiego. Są to osoby, które nie zrezygnowały z pracy zawodowej lub prowadzenia własnej firmy. Otrzymują one jedynie dietę w wysokości 2473,08 zł brutto. To równowartość 25 proc. uposażenia poselskiego.