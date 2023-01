Sejm przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym. To ona ma odblokować pieniądze z KPO

Ustawę poparło 203 posłów, sprzeciw wyraziły 52 osoby, a 189 polityków wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu . Politycy zasiadający w wyższej izbie, gdzie większość ma opozycja, już zapowiadają, że będą starali się poprawić ustawę.

Jedyna poprawka, którą ostatecznie przyjął Sejm, była autorstwa PiS-u, a dotyczyła wydłużenia vacatio legis ustawy z 14 do 21 dni. Odrzucone natomiast zostało 14 poprawek opozycji, które miały zmienić główny wydźwięk ustawy.

Nowelizacja ustawy o SN

Zobacz także: KPO to dobry pretekst. Polska nie ma innego wyjścia

Z kolei w przypadku sędziów sądów powszechnych i wojskowych NSA będzie sądem dyscyplinarnym w niektórych sprawach w pierwszej instancji i we wszystkich sprawach w drugiej instancji. NSA ma przejąć również kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów.

Zmienią się też zasady tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. To stosunkowo nowa instytucja, która została wprowadzona prezydencką nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym latem 2022 r. Umożliwia ona zbadanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu.

Wyłączona ma być również odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów za badanie, w ramach wszelkich procedur, spełnienia przez innego sędziego wymogów niezawisłości, bezstronności i ustanowienia go na podstawie ustawy. Oznacza to, że sędziowie nie będą ponosić odpowiedzialności dyscyplinarnej za ustalanie lub ocenę zgodności z prawem prawidłowości powołania sędziego czy wynikającego z tego powołania uprawnienia do orzekania.