Jest nowy minister. Będzie odpowiadać za relacje z Unią Europejską

Prezydent podkreślił też, że nominacja nowego ministra "to wybór bardzo dobry" i przypomniał, że Szymon Szynkowski vel Sęk "zajmuje się sprawami zagranicznymi RP już od lat, z wielkim doświadczeniem w MSZ przy wykonywaniu bardzo ważnych misji".

Nowy minister zajmie się relacjami z Niemcami

Kim jest Szymon Szynkowski vel. Sęk?

Tym samym Szymon Szynkowski vel. Sęk wchodzi do rządu na miejsce Konrada Szymańskiego, który zwolnił swoją pozycję dzień wcześniej. Do tej pory nowy minister pełnił funkcję sekretarza stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej w MSZ; na to stanowisko powołany został w miejsce Marka Magierowskiego w czerwcu 2018 r. przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza.