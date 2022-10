Konrad Szymański odchodzi z rządu. Był ministrem do spraw Unii Europejskiej

Odchodzi przez spór o praworządność

Zobacz także: NBP roztrwonił zaufanie i nie wie, co robić. Prof. Orłowski: stwierdzenie, że to wszystko wina Putina, to bzdura

Podkreślił, że w UE nie ma kontrowersji co do znaczenia samej zasady praworządności. - To jest zasada kluczowa i dla polskiej konstytucji, i dla unijnych traktatów. Natomiast mamy spór o to, co ona znaczy w bardzo określonych, konkretnych okolicznościach i to jest spór, który trwa bardzo długo, przynosi bardzo dużo rozproszonych kosztów i byłoby dobrze, aby go zakończyć. Do tego potrzeba dobrej woli obu stron - ocenił Konrad Szymański.