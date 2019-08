Sektor publiczny narusza przepisy o stawce minimalnej. Bo cięcia, niejasne przepisy...

Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan komentuje, że jeśli państwo stanowi prawo, a potem samo go nie przestrzega, to podważa swój autorytet. I trudno, by później wymagało od sektora prywatnego przestrzegania zasad.

Zapytani przez gazetę eksperci wskazują, że powołane do tego instytucje muszą przeanalizować, dlaczego właśnie sektor publiczny nie stosuje się do przepisów. Może to wynikać z faktu, że z płacy minimalnej wyłączane są kolejne dodatki do wynagrodzenia – albo bardziej ogólnego problemu, jakim jest topniejący budżet instytucji publicznych. Obowiązków samorządom przybywa, ale nie idzie za tym dodatkowe finansowanie. W tej sytuacji urzędy próbują oszczędzać na wynagrodzeniach.