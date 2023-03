Sieć dm otwiera kolejne dwie drogerie w Polsce. Podaje ich lokalizacje

Sieć dm otwiera dwie kolejne drogerie w Polsce. Przygotowała specjalny rabat

Z okazji otwarć firma przygotowała specjalny rabat. Osoby, które zrobią w nowych punktach zakupy do 8 kwietnia, mogą liczyć na specjalną, 15-procentową zniżkę na całe zakupy. To nie wszystko. Otrzymują także żel pod prysznic marki własnej Balea z limitowanej edycji przygotowanej specjalnie na polski rynek. Aby go otrzymać, trzeba będzie pokazać kupon z gazetek sieci.