Siedź w domu, pracuj i kupuj. To najlepsza antykryzysowa tarcza na świecie [OPINIA]

212 miliardów złotych ma wynieść pakiet antykryzysowy zaplanowany przez rząd. To mniej więcej 8 proc. naszego PKB. Dużo? Kwota rzeczywiście ogromna. Mało? Inne kraje w obronie przed zakażeniem gospodarki koronawirusem wydają nawet po 20 proc. PKB.

Rząd uderza punktowo w miejsca, które byłyby najbardziej bolesne dla obywateli. Znajoma prawniczka przyznała mi we wtorek, że jedyne czym się od kilku dni zajmuje to… zwolnienia grupowe. To dlatego pakiet zawiera pomysł dopłat do pensji. Lepiej przez chwilę postymulować takie sztuczne zatrudnienie, niż mieć dwa razy wyższe bezrobocie. Zwolnić bowiem każdemu przychodzi łatwo, zatrudnienie już wolniej.