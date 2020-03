Tarcza antykryzysowa to koszt 212 mld zł. Rząd ogłasza pakiet osłonowy na czas epidemii koronawirusa

Specjalny plan pomocowy dla przedsiębiorców, pracowników firm, branż dotkniętych kryzysem wywołanym koronawirusem i gospodarki premier Mateusz Morawiecki wraz z prezydentem Andrzejem Dudą w skrócie przedstawili podczas środowej konferencji prasowej zaraz po Radzie Gabinetowej. Prace nad projektem od pewnego czasu trwały jednak w resorcie rozwoju.

- Został wypracowany pakiet, tarcza antykryzysowa, która ma chronić polską gospodarkę przed skutkami epidemii. Pomoc jest potrzebna dla tych najmniejszych, średnich, ale i dla tych wielkich - powiedział prezydent Andrzej Duda. - Ten pakiet już powstał. W najbliższym czasie będzie przekładany na projekty ustaw i wprowadzany. Zakłada on m. in. ulgi i odkładanie płatności.

Prezydent zaznaczył, że ramach pakietu ma być wprowadzone odroczenie płatności ZUS, będzie możliwość rozłożenia na raty płatności, specjalny system wypłaty wynagrodzeń tym, którzy z różnych powodów nie mogą świadczyć pracy. To także cały system pożyczek i kredytów, głównie dla firm transportowych. Pakiet ma być największym co do skali pakietem społeczno w Polsce, którego celem jest ochrona miejsc pracy i przedsiębiorstw.

Tarcza antykryzysowa. Zakaz handlu w niedziele będzie zawieszony

- Gospodarka zostanie bardzo mocno uderzona przez epidemię koronawirusa. Może być to cios jeszcze mocniejszy niż ten paręnaście lat temu - powiedział premier Morawiecki.

5 filarów, które mają być odpowiedzią na kryzys

- Szacunkowa wartość całego pakietu to 212 mld zł - zaznaczył premier Morawiecki. - Ten pakiet obejmie 5 części: bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochrona zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego i program inwestycji publicznych - wyliczył.

1. Filar obrony pracownika

To działania osłonowe dla rynku pracy, żeby w solidarny sposób pracownik, pracodawca i państwo partycypowały w ochronie miejsc pracy, zaznaczył szef rządu. Jak dodał premier dla przedsiębiorców, którzy spełnią kryteria, zostanie zaproponowana możliwość pokrywania przez państwo 40 proc. wysokości wynagrodzenia do wynagrodzenia średniego. - Dzięki temu kilka milionów osób będzie bezpiecznych na rynku pracy - mówił. Drugie 40 proc. pokrywać ma pracodawca.

Koronawirus. Pakiet antykryzysowy. "20 proc. obniżki pensji, ale nie dla wszystkich"

W myśl tych rozwiązań pracodawca będzie mógł obniżyć koszty osobowe o 60 proc. jeżeli nie będzie prowadził zwolnień pracowników.

Pakiet pomocowy dla firm. Pensje części Polaków w modelu 40-40-20

Dla osób na działalności gospodarczej będzie oraz pracujących na podstawie umowy zlecenia, o dzieło będzie możliwość uzyskania od państwa wypłaty środków do 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Jak wynika z informacji, do których dotarł money.pl, w sytuacji spadku dochodów otrzymają oni również jednorazowe świadczenie wysokości ok. 2 tys. zł.

Premier zapewnił również, że jeżeli szkoły i żłobki będą dłużej zamknięte to zasiłek opiekuńczy dla rodziców do lat 8 będzie nadal wypłacany.

Premier: wypłata zasiłku, jeśli będzie potrzeba, zostanie wydłużona

- Chcemy walczyć z sytuacją, w której ceny w sklepach są czasem kilkukrotnie wyższe niż kilka dni temu. To żerowanie na obecnej pandemii. UOKiK i inne urzędy regulujące ceny będą czuwały właściwie nad rynkiem od strony cen - podkreślił szef rządu.

W ramach tarczy antykryzysowej powstają więc specjalne zespoły do monitorowania cen. Kontrole mają dotyczyć przede wszystkim cen żywności i produktów higienicznych.

2. Pomoc dla przedsiębiorców

Drugi duży filar to pomoc dla przedsiębiorców - to szereg rozwiązań o charakterze płynnościowym - zapowiadał premier. - Są tu gwarancje kredytowe, zapewnienie płynności i mikro pożyczki do wysokości 5 tys. zł oraz leasing operacyjny dla sektora transportowego - zaznaczył.

Tarcza antykryzysowa do walki z koronawirusem. Złoty jest jeszcze słabszy

Jak wynika z informacji do, których dotarł money.pl, przedsiębiorcy będą mogli otrzymać zwrot CIT poprzez korektę podatku z 2019 o wysokość strat w 2020 r.

Koronawitus. Pakiet pomocowy dla firm. Premier: "Gwarancje kredytowe i płynność"

Pakiet pomocowy dla firm warty 73,2 mld zł. Głównie pożyczki i poręczenia

Małe i średnie firmy będą mogły uzyskać przedłużenie kredytów obrotowych oraz uzyskać nowe finansowanie zabezpieczone w 80 proc. gwarancjami de minimis BGK.

3. Wsparcie dla służby zdrowia

Rząd przeznaczy również 7,5 mld zł na wsparcie dla służby zdrowia. To trzeci element tarczy antykryzysowej.

Zobacz także: Morawiecki: pomoc dla służby zdrowia i zabezpieczone depozyty

Pieniądze mają pójść potrzebny sprzęt, na aparaturę, modernizację bazy szpitalnej oraz środki ochrony zdrowia, rozwój infolinii dla pacjenta oraz lekarza, informatyzację oraz rozwój programu Domów Opieki Medycznej dla osób starszych.

4. System finansowy

Zapewnienie bezpieczeństwa systemu finansowego to filar czwarty. - Nie czekamy na to, aż się stanie jeszcze większy problem. Działamy już teraz. Zaproponowaliśmy we współpracy z NBP, z KNF i w koordynacji z MF pakiet kapitałowy i czynnościowy, który ma służyć jako ochrona naszych środków depozytowych. Pieniądze w bankach i bankomatach są i będą - zapewniał premier.

Pakiet ten ma na zadanie zapewnienia bezpieczeństwa depozytów lokat płatności, wpłat, wypłat płatności, funkcjonowania systemu finansowego.

5. Inwestycje

Ostatni filar dotyczy inwestycji publicznych. - Chcemy zastosować klasyczny impuls inwestycyjny po stronie państwa, to ponad 30 mld ze strony państwa w funduszu na cele inwestycyjne w infrastrukturę - zapowiadał premier.

Koronawirus. Inwestycje publiczne. "Będziemy mieli 30 mld zł do wydania"

Pieniądze mają płynąć wiec na wzmocnienie wydatków na drogi, cyfryzację i ochronę środowiska.Środki mają być niezależne od funduszy UE.

Politykę fiskalną uzupełnia NBP

Działania rządu wspiera NBP. Rada Polityki Pieniężnej we wtorek pierwszy raz od 5 lat obniżyła stropy procentowe. "Niższe stopy zmniejszają obciążenia wynikające z istniejących zobowiązań i wspomagają budżety firm i gospodarstw domowych, a także obniżają koszty obsługi długu publicznego" - argumentował szef NBP prof. Adam Glapiński.

RPP obniża stopy. Firmy i gospodarstwa zapłacą niższe raty

W sposób bezpośredni decyzja RPP przekłada się na obniżenie oprocentowania kredytów złotowych i depozytów. To oznacza spadek przeciętnej raty kredytu o kilkadziesiąt złotych miesięcznie.

To jednak nie jedyne rozwiązania wprowadzane przez bank centralny. W poniedziałek NBP uruchomił dodatkowe instrumenty mające zabezpieczyć płynność finansową banków. Jednym z nich jest operacja zasilająca banki poprzez tzw. operacje repo, polegające na sprzedaży papierów wartościowych i jednoczesnym zobowiązaniu się do ich odkupienia w konkretnym czasie w przyszłości.

NBP zasili banki. Rekomenduje rządowi radykalne kroki

Jak zapowiedział NBP, wdrożony ma zostać "na dużą skalę" zakup obligacji skarbowych na rynku wtórnym oraz kredyt wekslowy dla banków, który "będzie umożliwiać refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorstwom sektora niefinansowego". Aby uzyskać dodatkowy bufor środków dla banków bank centralny zaproponował Radzie Polityki Pieniężnej "istotne obniżenie stopy rezerwy obowiązkowej oraz podniesienie oprocentowania rezerwy".

