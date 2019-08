Skandaliczne ogłoszenie. Knajpa z Gdyni szuka kucharza, "zero Ukraińców czy innych podobnych"

Ksenofobiczny skandal w jednej z knajp w Gdyni. Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że właściciel smażalni ryb "u Kaszuba" w Gdyni szuka do pracy kucharza. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że w ogłoszeniu padło stwierdzenie: "Uwaga. Zero Ukraińców czy innych podobnych".

Gdy jedna z komentujących facebookowe ogłoszenie wytknęła właścicielowi ksenofobię, ten odparł: "klientów szanujemy, podludzi - nie", co wywołało falę negatywnych komentarzy. "To pogarda dla drugiego człowieka" czy "Będę omijać szerokim łukiem" to niektóre z nich. Konkretnie zareagował też Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. "Składamy zawiadomienie do Państwowej Inspekcji Pracy oraz prokuratury w Gdyni" - czytamy we wpisie OMZRiK w mediach społecznościowych.