Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2020 r. Firmy zapłacą rachunek za pomysły socjalne rządu

Składki przedsiębiorców nie są powiązane z tym, ile uda im się w danym miesiącu zarobić. Dziś opłacają je od zadeklarowanej kwoty, która nie może być niższa niż 60 proc. średniego wynagrodzenia. W 2020 r. będzie to – zgodnie z założeniami do ustawy budżetowej - 3136,20 zł.

- Patrząc na dane w ostatnich miesiącach, można szacować, że składka zdrowotna wzrośnie o mniej więcej 7 proc. To oznaczałoby wzrost składki z 342,32 zł do 366,28 zł (o 23,96 zł) – mówi „GW” dr Łukasz Wacławik, specjalista od ubezpieczeń społecznych.

Rozmówcy "GW" zwracają uwagę, że przedsiębiorcy będą nagle "goleni" na dwa sposoby. Liczenie składki od dochodu to tylko jeden aspekt. Rząd wpisał do przyszłorocznego budżetu pomysł likwidacji tzw. limitu składek ZUS. Dziś składki emerytalne płaci się do momentu, aż ktoś osiągnie limit 142 950 zł (to 30-krotność średniej pensji). Dotyczy to więc osób, które zarabiają trochę ponad 8 tys. zł na rękę i więcej.