Rekordowe składki ZUS w 2020 r. Przedsiębiorcy za jednolitym system składek

Rekordowe składki ZUS w 2020 r.

Jak informowaliśmy pod koniec czerwca , rząd przyjął założenia do projektu budżetu na przyszły rok. W przyszłym roku płaca minimalna wyniesie 2450 zł brutto. To oznacza podwyżkę o 200 zł w porównaniu z rokiem obecnym.

Z dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Finansów wynika także, na jakim poziomie ustalona została wartość prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na przyszły rok. To właśnie ten wskaźnik decyduje o tym, jak wysokie będą składki ZUS płacone przez przedsiębiorców w 2020 r.

Przeciętne wynagrodzenie wzrosło z 4765 zł do aż 5227 zł. Podstawę wymiaru składek ZUS stanowić będzie 60% tej kwoty, czyli 3136,20 zł. Tym samym oznacz to wzrost składki ZUS na 2020 r. o prawie 10 proc. w porównaniu do stawki obecnej.