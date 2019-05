Składki ZUS od każdej umowy cywilnoprawnej. Plany przyśpieszają, projekt już niebawem

- Zmiana będzie pewnie bolesna dla tych, którzy zaczną płacić składki. Dziś stracą, w przyszłości zyskają świadczenia emerytalne - przyznaje w rozmowie z money.pl jeden z urzędników resortu. - Jednocześnie od dawna mamy problem z falą kombinujących przedsiębiorców. Wciskają ludziom umowy zlecenia, by płacić tylko część składek. Kontrole ZUS to za mało - podkreśla. - Temat nie wywołuje większych kontrowersji, więc prace przyśpieszą. Efekty niebawem - słyszymy.

O co chodzi?

PiS planuje wprowadzenie składek (w ogóle lub składek wyższych niż obecnie opłacane) dla pracujących na umowach cywilnoprawnych (czyli umowach zlecenia oraz umowach o dzieło). A to oznacza jedno: więcej do zapłacenia co miesiąc i mniejsza pensja do ręki.