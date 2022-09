Sklepy szukają oszczędności. Zimne piwo może zniknąć z półek

Rosnące ceny energii zmuszają wszystkich do szukania oszczędności. Z problemem mierzą się małe przedsiębiorstwa i sklepy, które opracowują pomysły na redukcję wydatków. Istnieje ryzyko, że detaliści mogą zmniejszać liczbę lodówek, co będzie skutkować mniejszym dostępem do zimnych napojów, w tym piwa - podaje serwis Wiadomości Handlowe.