Sklepy zarabiają na inflacji. Ty tracisz, one liczą zyski

Każdemu rządowi potrzebna jest kasa w każdej ilości, ale temu szczególnie i wiadomo do czego. Każdy wie a przynajmniej wiedzieć powinien że głównym dostarczycielem pieniędzy do budżetu jest podatek VAT, a oblicza się go od ceny produktu lub usługi. Tak więc reasumując dla nich im drożej tym lepiej, im ceny wyższe tym wpływy do budżetu większe, tak więc im nie zależy na dławieniu inflacji i wzrostu cen. Dla nich samych to też nie jest na dłuższą metę korzystne zjawisko bo też muszą za pewne rzeczy płacić drożej, tylko że dla nich liczą się tylko wybory które muszą wygrać za wszelką cenę.