Smog przestanie dusić Polskę? Ekolog: "będą próby cwaniakowania"

Urzędy będą mogły karać "Januszy biznesu", którzy sprzedają piece niespełniające norm. Ustawę w tej sprawie podpisał we wtorek prezydent. - Rząd Wielkiej Brytanii wprowadził to 70 lat temu, to pokazuje skalę naszego zacofania - komentuje Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

