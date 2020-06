Spadła wymiana handlowa UE z głównymi partnerami. Ale z Chinami wzrosła.

Przypomnijmy, że część artykułów ochrony osobistej sprowadzonych z Chin nie spełniało norm. Wadliwe były m.in. maseczki, które Komisja Europejska wysłała do 27 państw członkowskich oraz do Wielkiej Brytanii. Z tego powodu w maju Unia Europejska zawiesiła dostawę 10 mln chińskich maseczek ochronnych .

W kwietniu, kiedy kwitł handel z Chinami, wyraźnie obniżył się import do UE z pozostałych głównych kierunków: USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i Rosji. Eksport z UE do największych pięciu partnerów handlowych również spadł: najwięcej w przypadku Wielkiej Brytanii (o 40 proc.), a najmniej w przypadku Chin (o 0,6 proc.).

Wśród towarów eksportowanych z Unii Europejskiej do Chin najmocniej wzrósł w kwietniu eksport leków (o 41 proc. w porównaniu z kwietniem ubiegłego roku). Natomiast aż o 71 proc. spadł eksport samochodów, a o 89 proc. samolotów.

Wśród towarów importowanych z Chin do Unii Europejskiej, oprócz wspomnianych już specjalnych artykułów tekstylnych, w tym maseczek, wzrósł również import maszyn do automatycznego przetwarzania danych (+33 proc. rok do roku). Najmocniej spadł zaś import obuwia (-52 proc. rok do roku).