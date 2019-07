Spis powszechny przez internet. Media narodowe zarobią na informowaniu

Mniej z budżetu państwa pójdzie na obsługę programu - aplikacja sama zliczy i porówna wyniki, nie trzeba będzie zatrudniać aż tylu rachmistrzów co dotąd. Jednak dużo większym obciążeniem będzie popularyzacja NSP 2021. Z racji, że pierwszy raz w historii program oparty będzie głównie o aplikację internetową, na antenie TVP i Polskiego Radia wyemitowanych zostanie aż 200 godzin kampanii informującej. Ile media narodowe zarobią na tej akcji jeszcze nie wiadomo, określi rozporządzenie Rady Ministrów. Wiadomo natomiast, że będzie to dodatkowy budżet, ponad to, co przyznano na realizację spisu.