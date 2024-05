"Traci płynność". Miliardy zobowiązań PKP Cargo

- Zarząd PKP Cargo w krytycznej sytuacji nie zajmował się tym, jak ratować finanse. Zajmował się tym, jak zabezpieczyć sobie wyjazd na igrzyska do Paryża, żeby tam polecieć na koszt podatnika - przekonywał w poniedziałek w TVP Info poseł Joński.

Pytany o to, czy problem dotyczy zarządzania w PKP Cargo, ocenił, że "tam w ogóle zarządzania nie było". Polityk dodał, że w 2015 roku akcje spółki oscylowały na poziomie ponad 80 zł, a teraz to już tylko 14 zł.

Koniec ze sponsorowanymi wyjazdami

"Co więcej w części z tych umów zawarte zostały świadczenia osobiste na rzecz osób związanych z PKP Cargo S.A. np. w postaci sponsorowania wyjazdu oraz pobytu takiej osoby na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu w lecie 2024 rok u" - dodaje PKP Cargo.

Przymusowe wolne w PKP Cargo

O problemach PKP Cargo wiadomo od dawna. Od 1 czerwca spółka planuje czasowo zwolnić część pracowników z obowiązku świadczenia pracy. Jak poinformował przewoźnik, może to objąć 30 proc. załogi.

Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo, tłumaczył, że jedną z przyczyn podjęcia takich działań jest znaczący spadek przewozów kolejowych i utrzymująca się negatywna tendencja w tym zakresie w stosunku do roku ubiegłego, a co za tym idzie również spadek wpływów. Jest to równoznaczne z wystąpieniem okresowych trudności finansowych - podkreślił Wojewódka.