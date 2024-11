Sporne granice działek. Idzie ważna zmiana

Jak możemy przeczytać w serwisie, zmiana ta będzie dotyczyła około 3,5 mln działek, co stanowi 9 proc. wszystkich działek ewidencyjnych. Obowiązek wprowadzenia zmian będzie dotyczył 123 powiatów.

Kto może uzyskać wypis i wyrys z rejestru gruntów?

O wypis i wyrys z rejestru gruntów wnioskować mogą wyłącznie uprawnione do tego osoby. Jest to m.in. właściciel nieruchomości, osoba, która ma prawo dysponować nieruchomością oraz osoba lub przedsiębiorstwo posiadające prawne powody do uzyskania dokumentu.