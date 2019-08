Sposób na deficyt mieszkań. Boom mini-domków w RFN

Wobec szybujących w górę czynszy i braku tanich mieszkań na rynku, coraz więcej ludzi interesuje się mini-domkami, bo pozwalają one także spełnić marzenie o własnym dachu nad głową. Trend podchwyciły także gminy, ochoczo wytyczają tereny pod zabudowę i planując utworzenie całych osiedli takich mini-domostw.

Obejrzyj: Kontrowersyjny podatek powraca. "Polacy się go boją, bo ma istotne minusy"

- Nie mają one nic wspólnego z siermiężnym wozem Drzymały czy wozem cyrkowym, a ich wyposażenie nie ma żadnych znamion campingowej improwizacji; mają one normalny mieszkaniowy standard - wyjaśnia szef firmy Stefan Diekmann.

- W Niemczech jest prawie 20 firm oferujących takie domki - wyjaśnia Izabella Bosler z firmy doradczej Tiny House Consulting. Do tego dochodzą jeszcze firmy z sąsiednich krajów. Firmy wyrastają jak grzyby po deszczu, dlatego trudno o całościowy przegląd. Firma Izabelli Bosler z Bawarii służy doradztwem w kwestiach prawa budowlanego i planowania domów. - Jak do tej pory nie powstało jeszcze zrzeszenie tej branży - wyjaśnia szefowa firmy consultingowej. - A popyt jest ogromny - potwierdza także Vera Lindenbauer, rzeczniczka westfalskiej stolarni, budującej domki dla klientów w całych Niemczech.

Pomimo że domki są małe i stosunkowo przystępne - kosztują od 60 do 65 tysięcy euro - jako nieruchomości własnościowe i stałe miejsca zamieszkania muszą spełniać te same wymogi, co domki jednorodzinne. Mogą więc stanąć tylko na terenie budowlanym i muszą mieć zezwolenie na budowę. Domki muszą spełniać także wymogi statyki i przepisów przeciwpożarowych - podkreśla Niemiecki Związek Miast i Gmin.