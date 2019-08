Spóźniony jak pociąg. UTK: punktualność spadła

Nieznaczny spadek punktualności w ujęciu kwartał do kwartału, dużo gorzej jest, gdy porównamy to miesiąc do miesiąca. Jak informuje Urząd Transportu Kolejowego (UTK), punktualność pociągów pasażerskich w drugim kwartale tego roku spadła do 92,8 proc. z 93,1 proc. kwartał wcześniej. Z komunikatu UTK wynika też, że pociągi najbardziej w tym okresie spóźniały się w czerwcu. W kwietniu i maju współczynnik punktualności sięgał kolejno 94 proc. oraz 93,5 proc. Za to w czerwcu właśnie odnotowano spadek do poziomu 90,9 proc.