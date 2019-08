PKP Cargo blisko giełdowego dna. Efekt wstrzymania inwestycji drogowych

A tu niespodzianka na giełdzie . Akcje PKP Cargo zbliżają się nie tyle z prędkością pociągu towarowego, co raczej Pendolino do historycznego dna.

Kurs akcji doszedł do 31,10 zł w poniedziałek, a wartość rynkowa PKP Cargo spadła do 1,4 mld zł. Od końca czerwca wartość spółki spadła o aż 553 mln zł.

Co się stało? Chyba zbyt wysokie były oczekiwania odnośnie transportu materiałów budowlanych. Przedtem w czasie realizacji dróg w kolejnych perspektywach unijnych spółka notowała wysokie zyski. A ostatnio to nie kruszywa, ale węgiel dawały największe korzyści. A tego elektrownie zgromadziły już odpowiednie zapasy.

Był to najmniejszy miesięczny wolumen przewozu od lutego 2017 r. W czerwcu dynamika spadku nawet silnie przyśpieszyła do -10,7 proc. rok do roku z -7,7 proc. w maju. Praca przewozowa rynku obniżyła się do poziomu 4,4 mld tkm.